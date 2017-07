Ajax-fans plaatsen spandoek in tuin Nouri: "Stay strong"

8:55 – Ajax-supporters hebben dinsdag hun steun betuigd aan Abdelhak Nouri, door een groot spandoek op te hangen bij het huis van de speler. De middenvelder ligt nog op de intensive care van het ziekenhuis in Innsbruck, nadat hij afgelopen zaterdag tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen zonder bal in de buurt in elkaar zakte.



Nouri kampte met hartritmestoornissen en werd daarom tijdens het oefenduel met een traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd. De middenvelder wordt in slaap gehouden en heeft intussen harttesten en neurologische testen gehad. In deze onderzoeken kwamen geen afwijkingen aan het licht, waardoor er volgens Ajax 'voorzichtig optimisme' heerst. Toch is het nog te vroeg om iets over het totale herstel te zeggen en blijft het dus afwachten. Binnen 24 uur wordt Nouri voorzichtig uit zijn kunstmatige slaap gehaald, zo liet Ajax dinsdagavond weten. De familie van Nouri is aanwezig in het ziekenhuis in Oostenrijk, waar ook al bloemen van supporters aankwamen.



Nu heeft een groep fanatieke Ajax-supporters uit Amsterdam Noord een spandoek geplaatst in de tuin van het huis van Nouri. 'Hier klopt een Ajax hart. Appie stay strong', is te lezen op het doek. AT5 heeft een foto geplaatst en heeft van een van de fans gehoord dat er voor het plaatsen van het spandoek gesproken is met de broer van de middenvelder. Er was bij de steunbetuiging contact met de aanwezige familie. "Het hele huis zat vol. Ze reageerden heel dankbaar en emotioneel, dat deed ons heel erg goed. Ze hebben ook foto's gemaakt en die meteen naar Oostenrijk gestuurd", zegt een fan tegen bovengenoemd medium.