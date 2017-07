1860 München lijkt gered, Allianz Arena alleen van Bayern

11:55 – Het zijn barre tijden voor 1860 München, dat afgelopen seizoen voor 62.000 toeschouwers naar het derde niveau van Duitsland degradeerde en vervolgens ook nog eens teruggezet werd naar de hoogste amateurklasse, omdat geldschieter Hasan Ismaik niet aan een betalingsplicht van 10 miljoen euro kon voldoen. Nu heeft de geplaagde club echter een opsteker gekregen.



Investeerder Ismaik en de hoofdsponsor hebben 1860 München een helpende hand aangereikt, waardoor een faillissement voorkomen lijkt te kunnen worden. Bild meldt dat de geldschieter alle geleende bedragen kan terugbetalen. Daarnaast wordt het aandeel in de Allianz Arena, het stadion dat nog gedeeld werd met Bayern München, verkocht. Dat heeft Bayern ook bevestigd.



Dankzij deze ontwikkelingen kan 1860 München toch nog een licentie verkrijgen en daarom toch nog instromen in de derde liga van Duitsland. Het is een roemruchte club, aangezien het twintig seizoenen in de Bundesliga speelde en in 1966 zelfs landskampioen werd.