Weer wending in Setkus-soap: doelman toch naar Israël

12:02 – Ernestas Setkus trekt dan toch de deur achter zich dicht bij ADO Den Haag. De 32-jarige doelman maakt alsnog de overstap naar Hapoel Haifa. Dat heeft de Haagse eredivisionist woensdagochtend officieel bevestigd. De transfer van de Litouwse doelman ketste eerst nog af, terwijl hij daarvoor nog aangekondigd was door de club uit Israël.



Na een akkoord tussen ADO en Hapoel Haifa liep het stuk in de onderhandelingen tussen de Israëliërs en Setkus, zo maakt ADO ook kenbaar. Nu is er dus toch nog een akkoord bereikt, waardoor de international van Litouwen zijn krabbel kan zetten onder een meerjarig contract in Israël.



Vorig jaar zomer nam ADO Setkus op transfervrije basis over van Sivasspor. Hapoel Haifa wordt alweer de achtste club van de doelman, die afgelopen seizoen als basiskeeper begon, maar zijn plek uiteindelijk na 22 optredens verloor aan Robert Zwinkels. Bij Hapoel Haifa treedt de man uit Litouwen in de voetsporen van Piet Velthuizen, die transfervrij vertrekt bij de Israëlische club.