Droomtransfer voor Oranje Leeuwin: Martens naar Barça

13:18 – Lieke Martens steekt de afgelopen tijd in bloedvorm en dat heeft de smaakmaker van het Nederlandse vrouwenelftal een mooie transfer opgeleverd. De 24-jarige aanvalster maakt de overstap naar FC Barcelona, dat haar komst woensdag officieel bevestigd heeft.



Martens komt over het Zweedse Rosengard en is een van vrouwen die het op het EK in eigen land moet gaan doen voor de Oranje Leeuwinnen. Voor haar periode bij Rosengard speelde Martens bij Duisburg en Göteborg. Namens de Oranje-dames scoorde ze dertig keer in 74 optredens.



Martens is rechtsbenig, maar speelt vrijwel altijd aan de linkerkant. "Ik ben enorm blij met mijn contract bij Barcelona. Ik heb de club altijd gevolgd en het is een grote eer dat ik hier aan de slag kan. Ik heb een paar maanden geleden tegen Barça gespeeld in de Champions League en hun speelstijl bevalt me zeer. Technisch en tactisch is er niets mis met deze club, die geweldige spelers heeft. Ik hoop dat ik hier veel prijzen kan pakken", zegt Martens.