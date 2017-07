Veldwijk: "Keuze voor Groningen is gevoelskwestie"

17:28 – Lars Veldwijk straalde woensdag bij zijn presentatie als nieuwe speler van FC Groningen. De 25-jarige spits heeft zin in zijn nieuwe avontuur. Hij tekende een contract voor drie seizoenen in het Noordlease Stadion en is afkomstig van Kortrijk, dat hem de afgelopen maanden verhuurde aan het Noorse Aalesunds FK.



"Ik ben blij en trots om hier voor drie seizoenen te mogen tekenen", aldus Veldwijk op de officiële website van FC Groningen. "De keuze voor Groningen is een gevoelskwestie. Ik wilde graag weer naar Nederland, mede vanwege familie en voetballen in Nederland voelt toch als thuis. Groningen is op dit moment nog geen thuis, maar hopelijk gaat dat snel komen."



Omdat de Noorse voetballiga een zomercompetitie is, is Veldwijk direct speelklaar. Hij staat te popelen. "Ik ben topfit, het seizoen zou wat mij betreft morgen mogen beginnen. Ik heb heel veel zin om me hier in Groningen te laten zien", besluit hij.