Den Bosch haalt middenvelder, Dordrecht door met Alkan

17:48 – FC Den Bosch heeft zich voor het nieuwe seizoen versterkt met Muhammed Mert. De 22-jarige aanvallende middenvelder uit België sluit op amateurbasis aan bij de Jupiler League-club. Hij is afkomstig van de IJslandse club Vikingur Reykjavik. Mert, jeugdproduct van KRC Genk, speelde eerder in Nederland voor NEC en Fortuna Sittard.



"Muhammed is creatief in de korte ruimte, heeft een goede dribbel, tactisch inzicht en is in staat om zijn medespelers in scoringspositie te brengen", zegt Wil Boessen, de coach van FC Den Bosch, op de clubwebsite over Mert. "Met Muhammed hebben we, eventuele buitenkansjes daargelaten, naar alle verwachting onze selectie compleet voor de competitiestart."



FC Dordrecht

Erol Erdal Alkan verlengde zijn contract bij FC Dordrecht met één seizoen, tot de zomer van 2018. "Ik ben blij dat ik in Dordt blijf spelen. Het is een goede club voor mij en ik geloof dat ik bij Dordt nog stappen kan gaan maken", reageert de 23-jarige verdediger, jeugdinternational van Turkije, op de officiële website van FC Dordrecht.