Alves kiest voor PSG: "Deze keer minder egoïstisch"

18:04 – Dani Alves verraste woensdag met een transfer naar Paris Saint-Germain. De 34-jarige rechtsback uit Brazilië leek deze zomer van Juventus te gaan overstappen naar Manchester City, waar hij herenigd zou worden met manager Pep Guardiola, maar koos uiteindelijk voor een overgang naar de Franse topclub.



"Ik stond niet alleen in de belangstelling van Manchester City, maar ook van andere Engelse clubs", aldus Alves bij zijn presentatie als speler van Paris SG. "Ik heb vaak gezegd dat ik ontzettend geïnteresseerd ben in de Premier League en Manchester City, waarmee ik gesproken heb, is bezig met een interessant project. Ik heb echter vrienden in Parijs en mijn vrouw houdt van de stad."



"Toen ik afgelopen zomer voor Juventus koos, was ik een beetje egoïstisch. Ik luisterde niet naar mijn vrouw en vrienden. Deze keer heb ik minder aan mezelf gedacht en heb ik geprobeerd iedereen tevreden te stellen", vervolgt Alves, die in het verleden bij FC Barcelona al succesvol samenwerkte met Guardiola. "Het spijt me, mocht hij teleurgesteld zijn, maar ik sta achter mijn beslissing."



Alves wil met Paris SG de Champions League winnen, maar is ook om een andere reden naar het Parc des Princes gekomen. "Ik ben hierheen gekomen om samen met Marco Verratti te kunnen spelen. Hopelijk kan hij ons helpen de Champions League te winnen. Ik ben pas 34 jaar en heb nog veel te bieden. Ik voel me als een jonge jongen en ben klaar om te beginnen bij mijn nieuwe club."