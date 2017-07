Twente neemt twintigjarige spits over van Austria Wien

12:26 – FC Twente neemt Marco Kvasina (rechts op foto) over van Austria Wien. De spits heeft een contract voor vier jaar getekend bij de Tukkers. De twintigjarige Oostenrijker sluit per direct aan bij de selectie van Twente, meldt de club donderdag via de officiële kanalen.



"Deze transfer geeft mij een trots gevoel. De laatste zes jaar heb ik voor Austria Wien gespeeld en nu is het moment gekomen om deze mooie nieuwe stap te zetten", reageert Kvasina op de website van Twente. "De laatste jaren heb ik de Nederlandse competitie goed gevolgd en ook veel duels van FC Twente gezien, de goede sfeer in het stadion viel direct mij op. Het voetbal dat hier wordt gespeeld past bij mij en ik kijk uit naar het moment om voor deze mooie club te spelen."



Kvasina is gehaald als concurrent van Tom Boere en Jari Oosterwijk. "Met Marko Kvasina hebben we onze selectie kunnen versterken met een jonge talentvolle aanvaller, een fysiek sterke speler die lengte toevoegt aan onze voorhoede", aldus technisch directeur Jan van Halst. "We volgden Marko al enige tijd en we zijn blij dat hij voor FC Twente heeft gekozen."



Kvasina komt uit de jeugdopleiding van Austria Wien. In 47 officiële wedstrijden scoorde hij vijf keer. Daarnaast speelde de Oostenrijker in verschillende nationale jeugdelftallen.