Steunbetuigingen PSV voor Nouri: "Een nachtmerrie"

16:56 – Ook bij PSV is het nieuws over Abdelhak Nouri keihard aangekomen. De selectie van de Eindhovenaren kreeg het nieuws dat de Ajacied ernstige hersenbeschadiging heeft opgelopen tijdens het trainingskamp in Zwitserland te horen.



"Onwerkelijk, maar helaas realiteit", reageert technisch manager Marcel Brands op het digitale thuis van de club. Hij spreekt namens PSV steun en medeleven uit. "Wij zijn met onze gedachten bij Nouri en zijn naasten en natuurlijk bij de collega's van Ajax. Dit is een nachtmerrie voor alle betrokkenen."



Ook bij PSV waren een aantal spelers die Nouri goed kenden en met hem samenspeelden bij de nationale jeugdelftallen. "Zo'n bericht over een collega heeft altijd veel impact, maar als je met hem samen speelt of hebt samengespeeld, dan is dat extra heftig", aldus Luuk de Jong. "Door er samen over te praten proberen we de ruimte te creëren voor de emoties die nu loskomen."