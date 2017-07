Pijnlijke nederlaag Galatasaray, Cruijff wint met Maccabi

20:59 – Galatasaray heeft een pijnlijke nederlaag geleden in de tweede voorronde van de Europa League. In Zweden was Östersunds FK met 2-0 te sterk voor de ploeg van Igor Tudor. Wesley Sneijder kwam niet in actie bij de Turkse topclub.



Na iets meer dan een uur spelen kwam Östersunds verrassend op voorsprong dankzij een doelpunt van Saman Ghoddos. Galatasaray was daarna niet in staat om de gelijkmaker te maken. In de laatste minuut van de officiële speeltijd werd het nog erger. Jamie Hopcutt maakte de 2-0 voor de thuisploeg. Galatasaray moet daardoor volgende week in eigen huis nog flink aan de bak. Sneijder zat niet bij de selectie voor het EL-duel.



Maccabi Tel Aviv

Maccabi heeft goede zaken gedaan in de voorrondes van de Europa League. De ploeg van Jordi Cruijff won in de tweede vorronde met 3-1 van KR Reykjavík. Het waren de IJslanders die op voorsprong kwamen, maar door drie doelpunten na rust verzekerde Maccabi zich alsnog van een goede uitgangspositie.