FC Utrecht komt niet voorbij Valletta FC in matige pot

21:25 – FC Utrecht heeft in de eerste officiële wedstrijd van het seizoen 2017/18 niet weten te winnen van Valletta FC uit Malta. Voor de tweede voorronde van de kwalificatie voor de Europa League speelde Utrecht zonder veel van haar dragende krachten van vorig jaar, en onder zware omstandigheden. De heenwedstrijd in Malta eindigde na negentig weinig verheffende minuten in 0-0, en dus zal Utrecht volgende week in Nederland aan de bak moeten.



Het was flink puzzelen voor Utrecht-coach Erik ten Hag: Rico Strieder, Wout Brama, Cyriel Dessers, Ramon Leeuwin, Patrick Joosten, Chris David en Giovanni Troupée zijn geblesseerd, terwijl aankoop Dario Dumic niet meer ingeschreven kon worden voor deze wedstrijd. Zodoende begonnen Mark van der Maarel en Edson Braafheid samen centraal achterin, terwijl beiden van nature vleugelverdedigers zijn. De basisspelers van Utrecht kwamen uiteindelijk hand in hand het veld op, als eerbetoon aan Abdelhak Nouri.



In het Hibernians Stadion was het aan het begin van de wedstrijd nog boven de dertig graden Celsius, en ook het veld was gortdroog. Met deze matige omstandigheden en zonder de verkochte sterkhouders Sebastian Haller en Sofyan Amrabat begon Utrecht aan deze voorronde. Het werd al snel duidelijk dat Utrecht nog niet helemaal op elkaar ingespeeld was; de Domstedelingen wisten in de eerste helft geen enkele serieuze kans te creëren. Desondanks werden de Utrechters fanatiek gesteund door meer dan tweehonderd meegereisde fans, die in de 34ste minuut op hartverwarmende wijze de naam van Nouri scandeerden.



Valletta bleek ook geen wereldploeg, maar kreeg wél een goede kans: de bal viel achter de Utrechtse verdediging en keeper David Jensen stond te grabbelen, maar Utrecht kwam met de schrik vrij omdat Maximiliano Velasco de bal niet vol wist te raken. Vlak voor rust moest Jensen nog eens reddend optreden: Braziliaan Romeu had een schot in de korte hoek in huis, maar de Deense keeper van Utrecht tikte de bal knap naast. Zodoende gingen beide ploegen na 45 minuten zonder doelpunten met een 0-0 tussenstand afkoelen in de kleedkamers.



Het spelbeeld veranderde in de tweede helft niet veel, en het niveau zakte naar een bedenkelijk niveau. Ten Hag bracht Urby Emanuelson en Bilal Ould-Chikh nog in om iets te forceren, maar ook dat bracht geen uitkomst. De wedstrijd eindigde in 0-0, en dus zal Utrecht volgende week een plek in de volgende ronde moeten afdwingen. Dit zal niet in de eigen Galgenwaard moeten gebeuren, maar in het Mandemakers Stadion van RKC Waalwijk. Dit in verband met het vrouwen EK.