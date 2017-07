NEC dankzij twee goals Oratmangoen langs VV Alverna

22:29 – NEC heeft de derde oefenwedstrijd van de voorbereiding weten om te zetten in een overwinning. Tegen VV Alverna werd het 3-1. Ragnar Oratmangoen zette twee van de doelpunten op zijn naam. Mohammed Rayhi was verantwoordelijk voor de andere treffer.



Bij NEC ontbraken nog veel spelers vanwege blessure en het EK Onder-19 jaar. Gregor Breinburg was niet aanwezig omdat hij van de club uit Nijmegen toestemming heeft gekregen om met een andere club over een transfer te praten. NEC leek na 25 minuten spelen op voorsprong te komen, maar Anass Achahbar zag zijn treffer afgekeurd worden. Enkele minuten later was het via Oratmangoen wel raak. Hij draaide zich weg bij zijn tegenstander en schoot raak in de verre hoek.



NEC kreeg daarna meerdere kansen, maar het was opnieuw Oratmangoen die trefzeker was. Hij verdubbelde de score met een van richting veranderd afstandsschot. In de tweede helft tekende Rayhi nog voor de derde treffer. Alverna deed kort voor tijd nog iets terug waardoor de eindstand op 3-1 werd bepaald.