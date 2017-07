Landzaat verlengt als assistent-trainer van Jong AZ

10:51 – Denny Landzaat blijft werkzaam in de jeugdacademie van AZ. De 41-jarige voormalig middenvelder is daar komend seizoen actief als assistent-trainer bij de beloften, die onder de hoede staan van Martin Haar. De Amsterdammer heeft bijgetekend tot medio 2018.



Landzaat kwam in mei 2014 in de jeugdopleiding van de Alkmaarse club terecht en was eerst specialistentrainer bij zowel de A-selectie als Jong AZ, waar hij een jaar later de rechterhand werd van Martin Haar. Met de beloftenploeg promoveerde het technische duo naar de Tweede Divisie. Landzaat stond afgelopen seizoen ook aan de leiding van AZ onder 16.



"Ik ben blij met deze contractverlenging", zegt Landzaat op de website van AZ over zijn nieuwe verbintenis. "Dit is een mooie stap richting het echte werk. Naast dat ik al twee jaar specialistentrainer was bij het eerste elftal, heb ik mezelf als eindverantwoordelijke verder ontwikkeld bij AZ Onder 15 en Onder 17. In de tussentijd heb ik mijn TC1 gehaald. Ik wilde graag ervaren hoe het is om op eigen benen te staan. Dat beviel goed en ik heb het trainers-virus echt te pakken. Ik heb zin om met Martin Haar deze jonge groep klaar te stomen voor het komende seizoen. De stap van Tweede Divisie naar Jupiler League zal een grote zijn. Maar we zijn ambitieus en willen ook volgend seizoen weer op dit niveau uitkomen."



Landzaat werd in september 2016 nog in verband gebracht met de functie van assistent-bondscoach bij Oranje.