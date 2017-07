Bakkali switcht in La Liga, Deulofeu tekent bij Barça

14:02 – Zakaria Bakkali maakt een tijdelijke overstap, maar blijft wel actief in de Primera División. De Belgische vleugelaanvaller vertrekt op huurbasis bij Valencia en stapt, zeer waarschijnlijk, over naar Deportivo La Coruña. Valencia-directeur Mateu Alemany bevestigt dat de deal rond is.



Hoewel de clubs er al uit zijn, moet Bakkli zelf nog wel overeenstemming bereiken met Deportivo La Coruña. De Belgische Marokkaan vertrok in 2015 bij PSV, waar hij weigerde om zijn contract te verlengen en daardoor lange tijd buitenspel stond. Sinds zijn overstap naar Valencia kwam Bakkali veertig officiële wedstrijden



Deulofeu

Ondertussen heeft Gerard Deulofeu zijn terugkeer naar FC Barcelona afgerond. De 23-jarige Spanjaard is weer terug op het oude nest, na omzwervingen bij Everton, Sevilla en AC Milan. Barça maakte gebruik van een terugkoopoptie voor de vleugelaanvaller.