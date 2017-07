Manchester City neemt Walker over van Tottenham Hotspur

16:47 – Manchester City heeft beet: Kyle Walker komt over van Tottenham Hotspur. De rechtsback ligt de komende vijf jaar vast in het Etihad Stadium. The Citizens maken geen transfersom bekend, maar die zou rond de ruim vijftig miljoen euro liggen.



"Ik ben blij dat ik bij City teken", reageert Walker op de website van zijn nieuwe club. "En ik kan niet wachten om hier te beginnen. Pep Guardiola is een van de beste managers ter wereld. Ik voel dat hij mij naar een ander niveau kan brengen."



De 27-jarige Walker maakte indruk bij Tottenham. "We hebben zijn ontwikkeling gevolgd", zegt technisch directeur Txiki Begiristai. "We zijn er onder de indruk. Hij is een van de beste rechtsbacks in de Premier League. Ik ben er zeker van dat hij hier een succes wordt."



City trok eerder de portemonnee voor Bernardo Silva (AS Monaco) en Ederson (Benfica). Met Walker erbij gaven de Engelsen al een kleine 150 miljoen euro uit.