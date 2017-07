PEC Zwolle wint eerste test, ADO Den Haag klopt Zeeuwen

22:14 – PEC Zwolle heeft de eerste test van de voorbereiding gewonnen. Jupiler League-club FC Emmen werd vrijdag met 3-0 geklopt. ADO Den Haag nam het op tegen een Zeeuws elftal. Dat ging moeizaam, maar de Residentieclub won wel met 1-3.



Eerder deze week stelde PEC nog teleur tegen de amateurs van VVOG (0-0). De ploeg van John van 't Schip herstelde zich tegen Emmen. Bram van Polen (strafschop) en Piotr Parzyszek bepaalden de ruststand op 2-0. In de tweede helft deed proefspeler Adham El Idrissi ook een duit in het zakje. Hij maakte de derde treffer voor PEC. Dinsdag treft PEC Almere City.



ADO Den Haag

Alfons Groenendijk zag zijn doelman Tim Coremans blunderen. Hij trapte over de bal, en daar profiteerde het Zeeuwse elftal van. Danny Bakker zorgde in de eerste helft wel voor de gelijkmaker. Mats van Kins en Sheraldo Backer trokken na de thee de oefenzege voor ADO over de streep. Meest indrukwekkende moment was de 34e minuut. Op verzoek van ADO werd het duel stilgelegd om een minuut lang te applausdisseren voor Abdelhak Nouri. ADO vervolgt de oefencampagne dinsdag tegen MVV.