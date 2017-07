Mourinho zet deur voor Ibrahimovic open: "Het is mogelijk"

0:06 – José Mourinho houdt de deur voor Zlatan Ibrahimovic bij Manchester United open. De Europa League-winnaar verlengde het aflopende contract van de Zweed niet, omdat hij herstelt van een zware knieblessure. Mourinho heeft laten weten dat er gesprekken zijn over een mogelijke rentree rond de kerstdagen.



"Het is mogelijk", citeert Sky Sports Mourinho. "Hij is er open over. Wij willen er open over zijn, en hem de ruimte geven een beslissing te maken. Er is geen nieuw contract, dus hij heeft de ruimte om na te denken. Hij wil nog steeds spelen op een zo'n hoog mogelijk."



Ibrahimovic raakte in april geblesseerd en miste de Europa League-finale tegen Ajax. "Hij is niet blij met de manier waarop hij het seizoen geëindigd is. Hij wil zichzelf blijven uitdagen. We houden de deur hier voor hem open om te herstellen."



Mourinho vervolgt: "En tegelijkertijd moeten we een beslissing maken die ons allemaal gelukkig maakt. We zijn in gesprek, wisselen ideeën uit. Het is in handen van Ed Woodward (vice-voorzitter, red.) en zijn zaakwaarnemer. Maar Zlatan neemt uiteindelijk een besluit."