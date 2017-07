Costa Rica en Canada stoten door naar kwartfinales

9:16 – In de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) is duidelijk geworden dat Costa Rica en Canada zich hebben geplaatst voor de kwartfinales van de Gold Cup. Eerstgenoemde boekte een ruime zege op Frans-Guyana, terwijl Canada voldoende had aan een gelijkspel tegen Honduras.



Costa Rica kende weinig problemen met Frans-Guyana en boekte een simpele 3-0 zege. Aanvoerder Bryan Ruiz maakte de negentig minuten vol, maar kwam niet tot scoren. Dat deden Ariel Rodríguez, Rodney Wallace en David Ramírez wel, waardoor er eenvoudig werd gewonnen. Overigens speelde Frans-Guyana geruime tijd met tien man door een rode kaart in de 51ste minuut.



In de groep van Costa Rica is Canada als tweede geëindigd. Tegen Honduras bleef het steken op een 0-0 gelijkspel, maar dat was voldoende om de kwartfinales te halen. Laatstgenoemde maakt echter ook nog een kans op het bereiken van de kwartfinales, omdat de twee beste nummers drie ook een ticket bemachtigen.