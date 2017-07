Spartak wint Super Cup, Promes is weer belangrijk

9:35 – Quincy Promes is het seizoen op een uitstekende manier begonnen in Rusland. De aanvaller, vorig seizoen verkozen tot de beste speler van de Russische competitie, was belangrijk in de strijd om de Super Cup. De Nederlander scoorde in de verlenging voor Spartak Moskou, dat daardoor met 2-1 won van Lokomotiv Moskou.



Beide ploegen scoorden niet in de reguliere speeltijd, maar in de verlenging wel. Luiz Adriano, overgekomen van AC Milan, opende het bal namens Spartak en Promes vervolgens met een fraaie actie voor de tweede treffer. Via Manuel Fernandes kwam Lokomotiv nog wel terug in de wedstrijd, maar voldoende voor de winst was dat niet.



Spartak Moskou werd afgelopen seizoen voor het eerst in zestien jaar landskampioen van Rusland.