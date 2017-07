NAC klopt Volendam, ook zeges Heracles en Excelsior

16:53 – NAC Breda heeft de eerste serieuze test van de voorbereiding op het eredivisieseizoen uitstekend doorstaan. De gepromoveerde club was vanmiddag (zaterdag) namelijk met 2-1 te sterk voor FC Volendam. Ondertussen deden ook Heracles Almelo en Excelsior hun sportieve plicht.



Tot dusver speelde NAC in de voorbereiding drie wedstrijden tegen amateurclubs, waardoor van serieuze tegenstand nog geen sprake is geweest. Zaterdag moest de ploeg van Stijn Vreven wel aan de bak, aangezien Volendam de opponent was. Desondanks eindigde ook dat duel voor NAC in een overwinning. Thierry Ambrose en Pablo Mari hielpen NAC al vroeg aan een 2-0 voorsprong, vervolgens deed Dylan Mertens in de tweede helft nog iets terug namens Volendam.



Net als NAC hebben ook Heracles Almelo en Excelsior zeges genoteerd op deze zaterdag. Ondanks een vroege 1-0 achterstand wonnen de Heraclieden met 1-7 bij SVZW, terwijl Excelsior met 1-3 afrekende met stadgenoot Xerxes.