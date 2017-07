Ajax achter gesloten deuren gelijk tegen Racing Genk

18:21 – Ajax werkte zaterdag de eerste oefenwedstrijd af sinds het treurige nieuws rond Abdelhak Nouri bekend werd. Tegen Racing Genk werd het in een doelpuntrijk duel 3-3. Eerder deze week werd het vriendschappelijke duel met Rijnsburgse Boys nog afgelast.



Justin Kluivert, Hakim Ziyech en David Neres maakten de doelpunten aan Amsterdamse kant. Lange tijd stond het 3-2 voor Ajax, maar in het laatste kwartier kwam Genk langszij. Marcel Keizer leek zijn beoogde basisploeg aan het werk te zetten in de eerste helft. Achterin speelden Joël Veltman, Davinson Sánchez, Matthijs de Ligt en Nick Viergever. Op het middenveld werd Ziyech bijgestaan door Donny van de Beek en Lasse Schöne. Naast Kluivert en Neres had ook Kasper Dolberg een basisplaats.



In de tweede helft zette de trainer vooral enkele jonge talenten aan het werk. Zaterdagavond komt Ajax opnieuw in actie. Dan is het Griekse PAOK Saloniki de tegenstander. Ook die oefenwedstrijd vindt opnieuw achter gesloten deuren plaats.