El Ahmadi aangeslagen: "Heel Nederland is gek op Nouri"

19:58 – Feyenoord en SDC Putten brachten tijdens de oefenwedstrijd een steunbetuiging aan Abdelhak Nouri en zijn familie. Karim El Ahmadi is net als veel spelers aangeslagen door de situatie met de jonge Ajacied. Hij zegt er al enkele dagen slecht van te slapen.



"Je blijft het je maar inbeelden. Ik heb nog tegen die jongen gespeeld", zegt El Ahmadi in gesprek met FOX Sports. "Het is een klap voor iedereen. Maar het belangrijkste is dat we zijn familie steun bieden. Heel Nederland is gek op die jongen. Ik genoot van hem als voetballer, maar ook als mens. De afgelopen dagen waren voor iedereen emotioneel. Als je die beelden allemaal ziet, krijg je tranen in je ogen."



Ook Kevin Diks kende Nouri persoonlijk. "Ik kende hem een paar jaar. Ik heb het er wel heel moeilijk mee gehad. Ik praat veel met Donny van de Beek. Dat is een goede vriend van mij. Als ik er alleen al aan denk, dan krijg ik het moeilijk", reageerde de Feyenoord-aanwinst.