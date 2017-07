Engeland U19 wint eerste EK-titel ten koste van Portugal

20:13 – Engeland Onder-19 heeft het EK in Georgië gewonnen. In de finale was de ploeg van bondscoach Keith Downing met 1-2 te sterk voor Portugal. Voor Engeland is het de eerste keer dat het toernooi, sinds de invoering van de huidige opzet in 2002, wordt gewonnen.



Het eerste doelpunt viel in de finale in Tbilisi pas na rust. Na vijftig minuten was het Easah Suliman binnen kon koppen. Lang duurde het niet voordat Portugal terug kwam in de wedstrijd. Een ongelukkig eigen doelpunt van Dujon Sterling betekende de 1-1. Het Chelsea talent werkte een voorzet achter zijn eigen doelman.



Engeland bleef echter ongeslagen tijdens het toernooi, want met nog iets meer dan twintig minuten te gaan kwam het land weer op voorsprong. Lukas Nmecha tikte binnen vanuit de counter. De slotfase werd nog wel spannend toen Engeland met nog zo'n vijf minuten te gaan met tien man verder moest na een rode kaart voor Adetayo Edun. De ploeg van Downing hield echter stand.



Geen van de Engelse topscorers wist in de finale een doelpunt te maken, waardoor er vier spelers bovenaan de topscorerslijst eindigen. Eén daarvan is Joël Piroe, die Nederland in de halve finale tegen Portugal uitgeschakeld zag worden.