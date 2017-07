United rekent bij debuut Lukaku en Lindelöf af met LA Galaxy

9:22 – Manchester United is zaterdagnacht (Nederlandse tijd) de oefencampagne in de Verenigde Staten begonnen met een 5-2 overwinning op Los Angeles Galaxy. José Mourinho liet aanwinsten Victor Lindelöf en Romelu Lukaku beiden debuteren. Zij speelden samen met Daley Blind de tweede helft.



Marcus Rashford scoorde in de eerste twintig minuten twee keer. Marouane Fellaini bepaalde de ruststand op 3-0. In de tweede helft waren Henrikh Mkhitaryan en Anthony Martial trefzeker. Mourinho koos ervoor om beiden helften met twee verschillende elftallen te spelen.



Voor LA Galaxy gold hetzelfde. De enige speler die op de bank bleef was Pelé van Anholt. De oud-speler van sc Heerenveen en Willem II vertrok deze week naar de Major League Soccer, maar wacht nog op zijn debuut. LA Galaxy maakte bij een 5-0 achterstand de uitslag iets dragelijker via treffers van Giovani dos Santos en Dave Romney.