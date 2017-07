Mourinho zet streep door 'mission impossible' Ronaldo

9:35 – José Mourinho heeft een streep gezet door een transfer van Cristiano Ronaldo naar Manchester United. Over de toekomst van de Real Madrid-ster bestaat veel onduidelijk. Hij zou door beschuldigingen van belastingfraude Spanje willen verlaten, maar volgens Mourinho komt het allemaal niet zover.



Manchester United is vaak genoemd als Ronaldo's nieuwe bestemming. Een hereniging met Mourinho is echter niet aan de orde, aldus The Special One. "Ik ga mijn club niet vragen om tijd te spenderen aan spelers die 'mission impossible' zijn', zegt Mourinho volgens de BBC.



De Portugees vervolgt: "Ronaldo is een hele belangrijke speler voor zijn club. Hij is een speler met veel economische waarde. Wij zien geen reden om te denken dat Ronaldo daar kan vertrekken." Sowieso verwacht Mourinho verwacht geen spelers van zijn oude club op Old Trafford. Ook Alvaro Morata niet. "Ik geniet van zijn ontwikkeling, maar we hebben geen akkoord met zijn club en ik denk dat dit ook niet gebeurt."