Sevilla bereikt met City principeakkoord over Nolito

9:59 – Sevilla is dichtbij het binnenhengelen van Nolito. De Andalusiërs hebben een principeakkoord met Manchester City gemeld. Wanneer de linkeraanvaller de medische keuring doorstaat, tekent hij een contract voor drie jaar bij de drievoudig Europa League-winnaar.



De dertigjarige Nolito kan worden gezien als vervanger van Vitolo, die verassend vertrok naar Atlético Madrid. De Spanjaard heeft in Engeland een contract tot medio 2020. Sevilla zou zo'n negen miljoen euro aftikken om hem terug te halen naar Spanje.



Een jaar geleden verruilde Nolito Celta de Vigo voor The Citizens, waarvoor hij dertig officiële wedstrijden speelde. De aanvaller had zelf al aangegeven te willen vertrekken uit Engeland. Nolito's aanstaande transfer betekent een hereniging met trainer Eduardo Berizzo. De twee werkten eerder samen bij Celta de Vigo. Berizzo werd deze zomer aangesteld als opvolger van Jorge Sampaoli, die voor het bondscoachschap van Argentinië koos.



Nolito speelde in het verleden ook voor Granada, Benfica en FC Barcelona B.