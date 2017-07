Gold Cup: Verenigde Staten en Panama naar kwartfinale

11:27 – De Verenigde Staten en Panama melden zich in de kwartfinales van de Gold Cup. De Amerikanen, gastheer van het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika, klopte Nicaragua met 3-0. Panama zette tegen Martinique dezelfde uitslag op het scorebord. Martinique heeft een klein kansje om zich als beste nummer drie te plaatsen voor de knock-outfase.



De kwartfinale kon de Verenigde Staten al nauwelijks meer ontgaan. Door doelpunten van Joe Corona, Kelyn Rowe en voormalig Vitesse-huurling Matt Miazga werd het gastland groepswinnaar. Opvallend was dat de Verenigde Staten twee strafschoppen onbenut lieten.



Panama gaat als nummer twee naar de volgende ronde. Het land won ook met 3-0 dankzij Michael Murillo, Abdiel Arroyo en Gabriel Torres. Tegenstander Martinique zit in de wachtkamer. De twee beste nummers drie van de Gold Cup gaan ook naar de laatste acht.



Martinique zal zondagnacht de verrichtingen van El Salvador in de gaten houden. Ook El Salvador heeft drie punten, en geeft mogelijk het doelsaldo de doorslag. Honduras is al geplaatst als beste nummer drie.