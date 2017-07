Ali op weg van Vitesse naar Chelsea: "Puntjes op i zetten"

11:58 – Vitesse werkt aan de laatste details van de transfer van Mukhtar Ali. De negentienjarige middenvelder van Chelsea speelde vorig seizoen op huurbasis voor de Arnhemmers, nu gaat het om een permanente deal. De aanstaande transfer is opmerkelijk, want Ali kwam in zijn eerste jaar bij Vitesse weinig in actie.



Ali heeft in Londen nog een contract tot medio 2018. "We zijn op dit moment bezig om de puntjes op de i te zetten", zegt Vitesse-directeur Joost de Wit tegen Omroep Gelderland. "Het gaat dan om koop, niet om een huurovereenkomst."



Henk Fraser gebruikte Ali het voorbije seizoen geen enkele keer als basisspeler. Hij liet hem zes keer invallen. Dat Vitesse hem nu definitief wil overnemen, zorgt voor vraagtekens. "Wij zien dat anders", geeft De Wit aan. "Onze technische mannen hebben hem vaak gezien en zijn overtuigd."



Vitesse heeft komend seizoen kwaliteit en kwantiteit nodig. "Je hebt in je selectie bepaalde kwaliteiten nodig. Helemaal dit jaar met Europees voetbal en vijf wedstrijden in tien dagen in december. Dan heb je deze spelers nodig. We kunnen niet allemaal een Rashica zijn. Onze technische mensen zijn overtuigd van de kwaliteiten van Ali."