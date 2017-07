Van Geel wil drie à vier versterkingen voor Feyenoord

14:35 – Feyenoord is volop bezig zijn selectie te versterken. Technisch directeur Martin van Geel richt zich op zeker drie à vier versterkingen. De landskampioen heeft door de transfers van Rick Karsdorp (AS Roma) en Terence Kongolo (AS Monaco) een goed gevulde portemonnee.



De Rotterdammers hadden Derrick Luckassen graag overgenomen van AZ, maar de verdediger koos voor PSV. "Dat vonden we heel erg jammer", zegt Van Geel tegen RTV Rijnmond. "Omdat het een jongen was die heel erg bij Feyenoord paste, vonden wij. Maar hij kiest toch voor PSV om de reden dat PSV een rustige club is in een rustiger klimaat. Daar kun je iets van vinden."



Bij Feyenoord had Luckassen Champions League kunnen spelen en volgens Van Geel een mooi contract kunnen krijgen. "En het is een geweldige club. Ja, dan is het een keuze die je moet accepteren. Dan schakelen we gewoon door naar de volgende. Achterin richten we ons op zeker twee versterkingen en voorin op één en misschien nog wel één."