Vd Sanden zweept fans op: "Iedereen werd helemaal gek"

21:56 – Shanice van de Sanden had zondag de eer om het eerste doelpunt van het EK 2017 in eigen land aan te tekenen. De 24-jarige aanvalster van Liverpool knikte in de tweede helft een voorzet van Lieke Martens tegen de touwen en bepaalde zo de eindstand in de openingswedstrijd tegen Noorwegen op 1-0. "Dit is een droom die uitkomt", zegt Van de Sanden, die helemaal los ging.



Van de Sanden is met haar enorme snelheid en vrolijke verschijning zowel op als buiten het veld van waarde voor de Oranje Leeuwinnen. Dat zij niet bang is om op de voorgrond te treden, werd in de EK-opener wel duidelijk. De goedlachse aanvalster maakte niet alleen de enige treffer, maar was het in groten getale aanwezige publiek ook flink aan het opzwepen. "Iedereen werd helemaal gek."



Na haar doelpunt rende Van de Sanden richting de hoofdtribune van Stadion Galgenwaard. "Ik had eerst afgesproken dat ik het met de bank zou vieren, maar ik ging toch een feestje vieren met mijn familie. Dat vond ik belangrijk. Ik zwaaide ook naar de koning en de koningin. Ze zwaaiden terug, haha", lacht Van de Sanden, die Willem Alexander en Máxima zag juichen.



Na haar wissel maakte Van de Sanden wilde gebaren naar het publiek. Ze moesten zich nóg meer laten horen, maakte de matchwinner duidelijk. "Ik pakte gewoon mijn moment. Ik dacht: die mensen zijn er toch voor ons, dus laat ik een beetje interactie doen. Hartstikke mooi. Die mensen geven me zoveel kracht, dat is altijd zo. Wij winnen niet alleen hè, ook voor hun, en voor jullie. Het gaat vanzelf, het is hoe ik ben", zegt Van de Sanden richting de journalisten in de mixed zone in Utrecht.



Met een doelpunt in haar eigen stad was het een prachtavond voor Van de Sanden. "Dit is een droom die uitkomt. Hopelijk wordt de droom nu alleen nog maar groter. Ik blijf daarbij wel kritisch op mezelf; ik had wel drie assists kunnen geven op Vivianne (Miedema, red.). Laat ik die maar bewaren voor de volgende wedstrijden", knipoogt Van de Sanden.