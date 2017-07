Rooney waarschuwt Lukaku: "United een club die succes eist"

16 juli 2017 – Waar Wayne Rooney van Manchester United terugkeerde naar Everton, verliet Romelu Lukaku juist Goodison Park om het te gaan proberen bij de ploeg van José Mourinho. Rooney waarschuwt de Belgische aanvaller alvast over de uitdagingen die hem wachten.



"Het gaat moeilijk worden als hij zich te veel zorgen gaat maken", zegt de spits tegenover The Daily Mail. "Je moet sterk in je schoenen staan om voor Manchester United te spelen. Het is een voetbalclub die succes eist. Romelu moet sterk genoeg zijn om die uitdaging aan te kunnen. Als dat hem lukt, denk ik dat zijn transfer een succes zal worden, gezien de kwaliteiten die hij heeft."



Rooney weet waar hij het overheeft. In 2004 maakte hij namelijk de overstap van Everton naar Manchester United. In dertien seizoenen kwam hij tot 559 officiële duels en 253 doelpunten. Dat leidde onder andere tot een Champions League, een Europa League en vijf landstitels.