Krul wordt thuisgelaten voor trainingskamp Newcastle United

8:31 – De rol van Tim Krul bij Newcastle United lijkt definitief uitgespeeld. Manager Rafa Benitez heeft de doelman niet meegenomen voor een trainingskamp in Ierland. Karl Darlow, Rob Elliot en Freddie Woodman zijn de drie keepers die zijn opgeroepen.



In totaal neemt Benitez 27 spelers mee. Newcastle meldt dat Krul achterblijft, samen met een aantal andere teamgenoten. The Magpies leenden de 29-jarige doelman vorig seizoen uit aan Ajax, en later aan AZ. Krul moest in Amsterdam André Onana voor zich dulden. Bij AZ was hij wel eerste keus.



Alles wijst nu in de richting van een definitief afscheid van Krul, die nog een contract heeft voor een jaar. De keeper zat afgelopen weekend ook al niet bij de wedstrijdselectie voor een oefenwedstrijd. Voor Siem de Jong liggen de kaarten anders. Hij is teruggekeerd van een huurperiode aan PSV. De Jong speelde mee in het oefenduel en gaat ook mee op trainingskamp.