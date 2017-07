Willem II neemt Eredivisie-bekende Crowley over van Arsenal

11:34 – Daniel Crowley (19) verruilt Arsenal voor Willem II. De Engelse middenvelder heeft in Tilburg een driejarig contract getekend. Crowley is bekend met de Eredivisie, want het afgelopen half jaar speelde hij op huurbasis voor het gedegradeerde Go Ahead Eagles.



"Dat zie ik uiteraard als een voordeel. Ik weet wat er gevraagd wordt en hoe hier gevoetbald wordt", reageert Crowley op de website van de Tricolores. "Ik wil in het veld belangrijk kunnen zijn en me als speler kunnen ontwikkelen. Dat kan ik alleen als ik speeltijd en vertrouwen krijg, ik heb het gevoel dat ik dat hier bij Willem II ga krijgen."



Crowley kwam nooit uit voor de hoofdmacht van Arsenal. The Gunners leenden hem naast Go Ahead Eagles ook uit aan Barnsley en Oxford United. "We zijn ontzettend blij dat wij een talent als Daniel aan ons weten te binden", aldus technisch directeur Joris Mathijsen. "Daniel past goed in onze mix van jonge potentie en ervaren krachten."