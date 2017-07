Martina volgt Koeman inderdaad naar Everton

17:59 – Zoals vorige week al gemeld op FCUpdate.nl, maakt Cuco Martina een fraaie transfer binnen de Premier League. Everton heeft de Nederlander maandag definitief overgenomen van Southampton en dat betekent dat de rechtsback een vernieuwde samenwerking met Ronald Koeman tegemoet gaat. De 27-jarige Nederlander heeft op Goodison Park voor drie jaar getekend.



Martina werkte één jaar samen met Koeman bij Southampton en gaat nu dus wederom met de Nederlandse oefenmeester aan de slag. De verdediger, die in twee seizoenen 36 duels speelde voor The Saints, is in zijn nopjes met zijn transfervrije transfer. "Ik ken de manager al en dat is belangrijk, want hij weet wat ik kan en ik weet wat ik moet verwachten. Iedereen bij Everton is positief over de toekomst van de club en dat de club ambitieus is, blijkt uit de transfers van deze zomer. Ik kan niet wachten om mijn kwaliteiten aan iedereen te laten zien."



Volgens Koeman is het feit dat Martina op meerdere posities inzetbaar is, belangrijk geweest voor Everton. "Cuco is een ervaren speler die op verschillende plaatsen kan spelen. Dat is van grote waarde. Bovendien spelen wij komend seizoen veel wedstrijden, waardoor we veel spelers nodig hebben en een echte concurrentiestrijd willen zien op alle posities."



Martina gaat bij Everton onder meer samenspelen met landgenoten Davy Klaassen en Maarten Stekelenburg.