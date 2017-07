Kamp St. Juste rekent op transfer naar Feyenoord

18:46 – Het moge duidelijk zijn: Jeremiah St. Juste zinspeelt op een transfer naar Feyenoord. Eerder vandaag (maandag) bracht De Telegraaf naar buiten dat de landskampioen geïnteresseerd is in de verdediger van sc Heerenveen, die graag naar De Kuip wil overstappen. Dat bevestigt zijn zaakwaarnemer.



Zaakwaarnemer en broer Joshua St. Juste bevestigt dat de speler een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Rotterdammers. Van een akkoord tussen beide clubs is echter nog geen sprake. "Ik verwacht dat Heerenveen zich netjes opstelt", zegt de broer van de verdediger tegen RTV Rijnmond. "Hij is een kind van de club dat geld op gaat leveren. Ik verwacht dat het goed komt."



De twintigjarige verdediger, die al drie seizoenen acteert in de Friese hoofdmacht, beschikt nog over een contract tot 2018 in Heerenveen.