"Waarom zou je ons met de mannen moeten vergelijken?"

7:00 – Door een dubbele beenbreuk in april 2014 moest Kika van Es een streep zetten door het WK 2015. Twee jaar later is de 25-jarige linksachter wel van de partij op het EK in eigen land. Daar is met een 1-0 zege op Noorwegen het startschot gegeven van een toernooi dat moet aantonen het Nederlandse vrouwenvoetbal in de lift zit en geaccepteerd moet worden. FCUpdate.nl sprak na de ouverture met Van Es over dat grote doel.



Van Es miste het WK in Canada dus wegens een zware kwetsuur. Dat was zwaar, maar de verdedigster knokte zich op bewonderenswaardige wijze terug in de basisploeg van de Oranje Leeuwinnen. Na de EK-opener tegen Noorwegen kan ze terugkijken op een puik begin van het toernooi. Dankzij haar goede spel kreeg ze zelfs complimenten van Louis van Gaal. "Ze speelde een goede en simpele wedstrijd. Ga maar eens zo simpel spelen. Dat is niet voor iedereen weggelegd", sprak de oud-bondscoach bij FOX Sports over de 38-voudig international.



Dit was wel even een bijzondere dag voor jou en je teamgenoten, of niet?



"Het is een en al bijzonder. Toen we bij het stadion aankwamen en al die mensen daar stonden, het was echt overweldigend. We wisten niet wat we meemaakten, dat hadden we nog nooit ervaren. Het was zó vet! Toen we met de bus arriveerden hadden we zoiets van 'wow, wat is dit'. Toen voelden we meteen: 'oké meiden, we gaan het niet alleen voor onszelf doen, maar ook voor al die mensen'. Iedereen kreeg kippenvel en bijna tranen in hun ogen. Echt geweldig en super om te zien. En dat we dan nog zo'n wedstrijd kunnen neerzetten, dat maakt het wel heel speciaal."



Je hebt over tranen in jullie ogen; is het voor jou ook extra emotioneel, omdat je teruggekomen bent van een zware blessure?

"Het was wel heftig, ja. De weg ernaartoe al, maar ik had nu ook weer een paar emotionele momentjes. Gelukkig heb ik, en de rest ook, de zenuwen in bedwang kunnen houden en gewoon een goede pot kunnen neerzetten. Dat was belangrijk."



En het is natuurlijk een prachtige start van het EK in eigen land.

"Absoluut. Deze wedstrijd was het belangrijkste duel van het hele toernooi. Nu kunnen we er even van genieten, maar we moeten donderdag weer presteren. We moeten de goede dingen meenemen naar Denemarken. We zijn er nog niet: als je die wedstrijd verliest, dan wordt het weer lastig. We hebben nu het vertrouwen, maar we moeten door. Deze goede pot zegt niets over de volgende wedstrijd."



Wat is het grote doel van dit EK, los van het resultaat?



"We willen ons laten zien, voor al die jonge meiden die nu aan het voetballen zijn. Toen wij klein waren, was er gewoon nog helemaal niets voor meiden. Nu willen wij laten zien dat het vrouwenvoetbal in de lift zit. Het is heel belangrijk dat wij aantonen wat we kunnen, zodat meer mensen het vrouwenvoetbal accepteren. Dat gebeurt ook al, kijk maar eens naar hoeveel mensen er hier op de tribune zaten. Geweldig. En je ziet ook zoveel jonge meiden en talenten in Nederland. Ook onze ploeg is nog jong, er zit nog heel veel rek in. We hebben nu gewoon 23 meiden die het niveau aankunnen, een paar jaar geleden waren dat er nog elf."



Een veel gehoorde uitspraak is dat je vrouwenvoetbal niet moet vergelijken met mannenvoetbal. Ben je het daar mee eens?

"Zeker weten. Dat doen ze bij geen enkele andere sport, waarom zou je dat bij het voetbal dan wel moeten doen? Dat is onzin."



Er waren, vooral vroeger, veel vooroordelen aanwezig over vrouwenvoetbal. Heb je daar veel van gemerkt tijdens je carrière?

"Natuurlijk heb ik er wel wat van gemerkt. Je kreeg weleens grapjes te horen. 'Meisjes kunnen toch niet voetballen?', hoorde je dan. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Ook op televisie. Je krijgt wel wat mee, van Voetbal Inside enzovoort. Dan is het alleen maar super om te laten zien dat we gewoon lekker kunnen voetballen. Dat is ook het enige wat je kan doen, het op het veld bewijzen."



Foto's: Oranje Pictures - Andre Weening (bovenin) en Pro Shots



Door: Koen Jans