Ajax-beul Smeets gaat overstap maken naar Engeland

Bryan Smeets gaat voor het eerst in zijn leven in het buitenland voetballen. De middenvelder, die onlangs een punt zette achter zijn periode bij De Graafschap, staat voor een transfer naar League Two-club Blackpool.



De 24-jarige middenvelder wilde na enkele jaren bij De Graafschap hogerop en heeft nu met Blackpool een geschikte club gevonden. Hij is momenteel in Blackpool om zijn transfer af te ronden, bevestigt zaakwaarnemer Danny Ris tegen De Limburger. "Spelen in Engeland of de Jupiler League? Blackpool is afgelopen seizoen gepromoveerd naar de League One en is een club met veel mogelijkheden", legt Ris uit aan het dagblad. Naar verluidt stond Smeets ook in de belangstelling van SC Cambuur. De middenvelder hield Ajax twee seizoenen geleden van de landstitel af, door in de kampioenswedstrijd de 1-1 aan te tekenen in Doetinchem.



League Two is het vierde niveau van de Engelse voetbalpiramide.