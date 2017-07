Titelhouder Duitsland kent valse start op het EK

17 juli 2017 – Duitsland is als grote favoriet begonnen aan het EK voor vrouwen in Nederland, maar moet nog even op gang komen. De openingswedstrijd van ons Oosterburen tegen Zweden eindigde in Breda namelijk in een 0-0 gelijkspel.



Wie zegt dat Duitsland de titelfavoriet is voor het toernooi, heeft een understatement te pakken. Het land geldt als grootmacht in het vrouwenvoetbal, getuige de zes eindzeges op de laatste zes EK's. Tegen Zweden kon de ploeg maandagavond echter geen vuist maken. In een open wedstrijd hielden beide teams elkaar in toom.



In Groep B van het kampioenschap won Rusland eerder op de maandagavond met 2-1 van Italië. Als Nederland doorgaat op het EK, dan treft het een tegenstander uit Poule B. Dat zou dus Duitsland kunnen zijn.