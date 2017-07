Ten Cate krijgt in Abu Dhabi de beschikking over Diarra

17 juli 2017 – Al Jazira heeft een grote naam aan de spelersgroep weten toe te voegen. De club uit Abu Dhabi, waar Henk ten Cate als oefenmeester aan het roer staat, is er namelijk in geslaagd om Lassana Diarra te contracteren.



De Franse controleur zat al maanden zonder club, omdat zijn verbintenis bij Olympique Marseille in februari werd verscheurd. De 34-voudig international blijft nu dus niet actief in Europa, maar gaat zijn geluk beproeven bij de werkgever van Ten Cate. De transfer is via de officiële kanalen wereldkundig gemaakt.



Diarra speelde in zijn loopbaan eerder voor Le Havre, Chelsea, Arsenal, Portsmouth, Real Madrid Anzhi en Lokomotiv Moskou.