'Haps en St. Juste snel van Feyenoord, Vejinovic naar AZ'

17 juli 2017 – Het is een drukke dag geweest bij Feyenoord, dat zich uiterst slagvaardig heeft getoond op de Nederlandse transfermarkt. De landskampioen heeft volgens De Telegraaf Ridgeciano Haps (AZ) en Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen) zo goed als binnen. Beide spelers staan op het punt zich te verbinden aan de topclub uit Rotterdam.



Het dagblad meldt dat beide verdedigers dinsdag in De Kuip zullen arriveren voor de medische keuringen en de laatste formaliteiten. Voor Haps gaat Feyenoord een bedrag van 6 miljoen euro betalen, terwijl Heerenveen 4,5 miljoen tegemoet kan zien voor de verkoop van St. Juste. Beide spelers beschikken bij hun huidige clubs nog over doorlopende contracten. Feyenoord gaat dinsdag overigens op trainingskamp naar Oostenrijk.



Bij de transfer van Haps naar De Kuip is Marko Vejinovic betrokken. De controlerende middenvelder bevindt zich in Rotterdam op het tweede plan en gaat het komende seizoen op huurbasis bij AZ spelen, weet De Telegraaf. In Alkmaar brak de middenvelder door in het profvoetbal.