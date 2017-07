Barcelona schrijft recordomzet van 708 miljoen euro

8:43 – 2016/2017 was financieel gezien een goed jaar voor FC Barcelona. De Catalaanse topclub heeft om omzet van 708 miljoen euro geschreven over dit boekjaar. Dat is 13 miljoen euro meer dan verwacht, zo meldt Barça. De nettowinst bedraagt 18 miljoen euro.



Barça laat weten dat het vanaf het jaar 2021 maar liefst 1 miljard euro per jaar wil draaien. De schuldenlast van de Catalanen komt nog neer op 247 miljoen euro, maar is wel met 24,5 miljoen euro omlaag gegaan. Interessant is dat 66 procent van de uitgaven van de club betrekking hebben tot het uitbetalen van de spelers.



Barça wordt door het bekende Amerikaanse magazine geschat als de op drie na waardevolste sportclub van de wereld, met een waard van 3,64 miljard euro. Dit is twee procent meer dan afgelopen jaar.