Ayoub op weg naar Bursaspor: "Ik hoop dat club eruit komen"

18:00 – Yassin Ayoub is op weg naar Bursaspor. De middenvelder van FC Utrecht sprak al met de Turkse club. Het woord is nu aan de Domstedelingen en Bursaspor. Het 23-jarige jeugdproduct van Utrecht heeft nog een contract tot medio 2018.



"Ik hoop dat de clubs eruit komen", laat Ayoub weten aan FOX Sports. Bursaspor is de nummer dertien van de Süper Lig. Zeven jaar geleden bereikte de club de Champions League nog. Bij Bursaspor staat onder meer Joshua John onder contract. Hij heeft een verleden bij FC Twente en Sparta.



Utrecht zag eerder Sofyan Amrabat naar Feyenoord vertrekken. Hij en Ayoub waren afgelopen seizoen een van de blikvangers. Mede dankzij dit duo bereikte Utrecht Europees voetbal. Ayoub speelde donderdag op Malta nog mee tegen Valletta FC. Donderdag staat de return op het programma. Of Ayoub daarbij is, is dus de vraag.