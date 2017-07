Iconische foto vader Nouri komt in Amsterdam Museum

15:00 – Afgelopen vrijdag vond er een indrukwekkend eerbetoon aan Abdelhak Nouri plaats in Amsterdam Geuzenveld. Het leverde veel aangrijpende beelden op, maar één foto stak erboven uit. Het beeld van de vader van Nouri, die in de mensenmenigte opstaat vanuit een auto en over zijn hart strijkt. Deze foto, gemaakt door Stanley Gontha van Pro Shots, zal binnenkort in het Amsterdam Museum te zien zijn. Dat weet FCUpdate.nl.



Duizenden fans en de Ajax-selectie verzamelden zich vrijdag rond het huis van Nouri, die na zijn hartstilstand in het oefenduel Werder Bremen-Ajax met ernstig en blijvend hersenletsel kampt. Gontha was namens Pro Shots aanwezig om de sfeer in beelden vast te leggen en kwam met een fraaie reportage terug. Over één van de door hem gemaakte foto's werd vervolgens ontzettend veel gezegd en geschreven, de foto ging viraal.



Op het beeld is te zien hoe de vader van Nouri, met een in het oog springend wit overhemd, uit een witte auto steekt om alle mensen te bedanken voor hun komst. Hij staat op door het open dak van de bolide en strijkt achteroverleunend met zijn hand over zijn hart, met zijn ogen dicht. Een groep met diveriteit aan mensen kijkt, vol bewondering en empathie, toe.



De foto heeft zoveel indruk gemaakt, dat het Amsterdam Museum heeft besloten om de foto aan te schaffen voor permanente tentoostelling. Het is de eerste keer dat een foto van Gontha in een museum te zien zal zijn. "Het is een enorme eer", zegt de fotograaf van Pro Shots tegen FCUpdate.nl. Later deze week vertelt Gontha het verhaal van en achter de foto op onze website.