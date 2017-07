Spanje begint EK met gemakkelijke zege op Portugal

20:32 – De Spaanse vrouwen zijn het EK goed begonnen. Op De Vijverberg in Doetinchem werd Portugal met 2-0 verslagen. Allebei de doelpunten vielen in de eerste helft. Daarna kwam Spanje geen enkele keer meer in de problemen.



Spanje kwam goed uit de startblokken en was vanaf het begin de sterkste ploeg. Na 23 minuten was het Vicky Losada die de score opende. De speelster van FC Barcelona schoot raak op aangeven van Andrea Pereira. Vlak voor rust verdubbelde Amanda Sampredo de score.



Ook in de tweede helft kwam Portugal er nauwelijks aan te pas, maar Spanje wist de score niet verder uit te breiden. Spanje bezet door de overwinning momenteel de eerste plek in groep D. Later op de avond spelen Engeland en Schotland nog tegen elkaar.