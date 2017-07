Everton boekt met Klaassen ruime zege op FC Twente

20:56 – Everton was woensdagavond een maatje te groot voor FC Twente. De oefenwedstrijd in De Lutte eindigde in een 0-3 overwinning voor de ploeg van Ronald Koeman. Voor de Eredivisieclub betekent het de tweede nederlaag in de oefencampagne. Eerder werd met dezelfde cijfers verloren van het Duitse Meppen.



Everton kwam in De Lutte goed uit de startblokken en kreeg in de eerste minuten al direct enkele goede kansen. Ook FC Twente kreeg mogelijkheden om te scoren. Danny Holla was er het dichtst bij, maar zag zijn schot tegen de lat afketsen. Een minuut voor de rust was er de openingstreffer van Everton. Kevin Mirallas zette zijn ploeg op voorsprong.



Na de pauze nam Twente het initiatief en kreeg goede kansen op de gelijkmaker, maar die kwam er mede dankzij goed ingrijpen van Maarten Stekelenburg niet. Na een uur spelen kwam de van Ajax overgekomen Davy Klaassen binnen de lijnen bij Everton. Zo'n tien minuten daarna tekende Aaron Lennon voor de 2-0. Het werd daarna ook nog 3-0 door een doelpunt van Kieran Dowell. Daar bleef het uiteindelijk bij.