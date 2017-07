'Ajax onderhandelt met Fluminense over Richarlison'

7:48 – Ajax is van plan tóch een vleugelaanvaller aan te trekken. Onderhandelingen met Fluminense over Richarlison (20) zitten in een vergevorderd stadium. Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen rondom de Braziliaanse club. Ajax moet concurreren met AC Milan, dat ook bereid is ver te gaan voor de Braziliaan.



In eerste instantie wilden de Amsterdammers enkel kopen wanneer zich een buitenkansje voor zou doen. Volgens de ochtendkrant heeft Ajax zich bedacht en wil de club sowieso een buitenspeler halen. Het belangrijkste doelwit is Richarlison, een vlugge en tweebenige speler. Hij kan bovendien uit de voeten in de spits.



Milan, dat zich deze transferperiode al flink roerde, heeft eveneens oren naar de Zuid-Amerikaan. Richarlison zou tussen de twaalf en vijftien miljoen euro moeten kosten. Hij heeft bij Fluminense een contract tot medio 2020. Wanneer Ajax de strijd wint en Richarlison op korte termijn presenteert, is hij mogelijk speelgerechtigd voor het duel in de Champions League-voorronde met OGC Nice. De ploeg van Marcel Keizer speelt woensdag in Frankrijk.