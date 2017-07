Mourinho wil minimaal drie nieuwe spelers voor United

9:19 – José Mourinho wil Manchester United met minimaal drie spelers versterken. De Portugese manager zoekt naar meer balans in zijn selectie. Voor een tour door de Verenigde Staten nam hij maar liefst 28 spelers mee, maar volgens Mourinho geeft dat een vertekend beeld.



Luke Shaw, Marcos Rojo en Ashley Young stapten ook in het vliegtuig, maar kampen met langdurige blessures. "Onze selectie is niet zo groot als het lijkt. De hersteltijd van deze spelers is echt lang. Kijk naar Marcos, er is geen enkele kans dat hij voor december in actie komt", zegt Mourinho op de website van Manchester United.



Vanwege de huidige situatie wilThe Special One de transfermarkt op. "Ik wil vier spelers, en heb daar ook om gevraagd. Ik kan genoegen nemen met drie spelers, want de markt is lastig. Met drie nieuwe spelers krijgen we meer balans in de selectie. Maar sommige clubs denken anders over de transfermarkt. Wij zijn niet een club die constant spelers koopt, en zomaar bedragen betaalt die andere clubs van ons verlangen."



United trok al wel de portemonnee voor Romelu Lukaku en Victor Lindelöf.