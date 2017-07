Hoedt hoopt op duo met De Vrij: "Wij voelen elkaar goed aan"

13:24 – Wesley Hoedt wil komend seizoen uitgroeien tot steunpilaar van Lazio. De pas 23-jarige verdediger bereidt zich in Rome voor op zijn derde seizoen in Italië. Hoedt speelde al behoorlijk wat wedstrijden voor de Romeinen, maar wil meer.



"Mijn doel voor het volgende seizoen? Ik wil spelen, dat is het belangrijkste. In totaal heb ik 62 wedstrijden het shirt van Lazio gedragen. Dat is veel, maar ik wil sterkhouder worden in de verdediging van Lazio", zegt Hoedt op de website van zijn werkgever.



De Oranje-international hoopt een duo te vormen met Stefan de Vrij. "Wij voelen elkaar goed aan. We hebben samen zoveel wedstrijden gespeeld, ook bij Oranje. Hopelijk krijgt dit een vervolg in het Biancocelesti-shirt." Hoedt bereidt zich met Lazio voor op de strijd om de Supercoppa, die voor zondag 23 augustus op het programma staat. Landskampioen Juventus is daarin de tegenstander.