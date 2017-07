Fortuna Sittard definitief uit gevarenzone bij KNVB

13:41 – De licentiecommissie van de KNVB heeft Fortuna Sittard voor de tweede keer op rij ingedeeld in categorie 2, wat betekent dat de club de gevarenzone van het licentiesysteem definitief verlaat. De begroting van de Limburgse equipe voor het seizoen 2017/2018 leverde voldoende punten op voor een plek in de veilige groep.



"Hiermee zet Fortuna wederom een forse stap in de structurele gezondmaking van de club", vertelt Johnny Creemers (Raad van Commissarissen) op de officiële website van Fortuna Sittard. "Het is een beloning voor iedereen die hieraan heeft meegewerkt het afgelopen jaar. Dan doel ik met name op onze hondstrouwe achterban bestaande uit sponsors en supporters die ons onvoorwaardelijk steunen."



"Fortuna Sittard heeft financieel lastige jaren gekend, maar door intern de rust te bewaren is de club nu weer financieel gezond", vervolgt Creemers. "Bovendien hebben we sportief een aardige sprong gemaakt gedurende de tweede helft van het seizoen. Niets staat onze ambities in de weg om aankomend seizoen succesvoller te zijn. De voortekenen zijn in ieder geval gunstig als we naar het spel kijken gedurende de oefencampagne."