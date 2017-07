Koopmeiners geniet bij AZ: "Kijk veel naar Vejinovic"

16:55 – Voor Teun Koopmeiners is het seizoen 2017/18 geweldig begonnen. De linksbenige middenvelder is doorgeschoven naar het eerste van AZ voor het trainingskamp in Athene en daar geniet de jeugdinternational dan ook met volle teugen van.



"Ik kom net uit het EK Onder 19 en had al gehoord dat ik daarna mocht aansluiten bij AZ 1", vertelt hij op de clubwebiste. "Dat was heel mooi. Ik ben goed ontvangen door de groep en heb het erg naar mijn zin. Het is toch het hoogst haalbare binnen de club. Daar probeer je van jongs af aan al bij aan te sluiten. Dat ik dan nu mag meetrainen, vind ik fantastisch."



Wel weet Koopmeiners dat er werk aan de winkel is. "Er moet nog wel wat gebeuren, ik hoop dit seizoen in de Jupiler League (met Jong AZ, red.) veel minuten te maken. Verder probeer ik op de trainingen veel naar Marko Vejinovic te kijken en wat hij anders doet dan ik.